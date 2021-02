Detidas 234 pessoas por desobedecer ao recolher obrigatório em Maputo

Um total de 234 pessoas foram detidas na província e cidade de Maputo no fim de semana, por desobedecer ao recolher obrigatório noturno decretado na área metropolitana da capital moçambicana para travar a covid-19, anunciaram hoje as autoridades.

Do total, 94 pessoas foram detidas na zona da cidade de Maputo e 140 na área administrativa da província de Maputo, que envolve a cidade, segundo a Polícia da República de Moçambique (PRM), que acrescenta que a maioria dos cidadãos estava a consumir e a vender bebidas alcoólicas.

Onze pessoas continuam detidas por terem sido apanhadas em flagrante, pelo que terão de responder "perante tribunal", referiu o porta-voz da PRM na província de Maputo, Juarce Martins, em declarações à imprensa.

O Presidente moçambicano anunciou na quinta-feira, entre 20 novas medidas, um recolher obrigatório durante a noite, das 21:00 às 04:00, na área metropolitana de Maputo, que abrange os distritos de Matola, Boane e Marracuene.

As novas restrições, que vigoram desde sexta-feira, com duração de 30 dias, foram decretadas face ao aumento do número de óbitos, internamentos e casos de covid-19 que só em janeiro superaram os números de todo o ano de 2020, concentrando-se em Maputo.

Desde que foi declarado o primeiro caso em Moçambique, em março de 2020, o país registou um total de 465 óbitos devido à covid-19 e 44.912 infeções, 61% das quais recuperadas.