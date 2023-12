Detidas duas pessoas na posse de 16 barbatanas de tubarões no norte de Moçambique

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) na cidade de Pemba, província moçambicana de Cabo Delgado, deteve duas pessoas na posse de 16 barbatanas de tubarões, avançou fonte oficial.

Os dois indivíduos foram detidos em flagrante, quando as autoridades intercetaram a viatura em que as barbatanas seguiam, no posto de controlo do rio Lúrio, no distrito de Chiúre, disse à comunicação social Noémia João, porta-voz do Sernic, em conferência de imprensa em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.

O produto, agora apreendido, saía de Mocímboa da Praia, no norte de Cabo Delgado, com destino a Nacala, na província de Nampula.

"Trata-se de dois tipos de crime: exploração ilegal de recursos naturais e exploração ilegal de recursos faunísticos", acrescentou Noémia João.

Na semana passada, em Pemba, as autoridades apreenderam 600 quilos de holotúrias (também conhecidas por pepinos-do-mar), tendo detido também duas pessoas suspeitas de estarem envolvidas no caso, entre os quais um funcionário público dos Serviços Distritais das Atividades Económicas.