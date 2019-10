Detido em Cabo Verde suspeito de tentativa de homicídio, roubos e sequestro

A Polícia Judiciária de Cabo Verde anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem de 35 anos suspeito de vários crimes, nomeadamente tentativa de homicídio e violência baseada no género (VBG), além de roubos violentos e sequestro.Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a detenção foi concretizada na segunda-feira, por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Sal, fora de flagrante delito, na localidade de Chã de Matias (ilha do Sal)."O detido atuava em concertação com outros indivíduos, em diferentes localidades de Espargos [ilha do Sal], sendo que para a prática dos crimes, recorria sempre a armas brancas, com as quais intimidava as suas vítimas, a quem retirava os pertences", refere o comunicado.Presente na terça-feira a primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca do Sal aplicou ao suspeito prisão preventiva, como medida de coação.Segundo a Polícia Judiciária, o homem em causa está "fortemente indiciado" da prática de seis crimes de roubo "com violência exercida sobre pessoas", um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada, três crimes de VBG na sua forma agravada, dois crimes de dano, 10 de posse de armas proibidas e ainda crimes de ameaça, de sequestro e de furto.A Polícia Judiciária refere igualmente que no decurso do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliária, foram recuperados "parte dos objetos subtraídos", como telemóveis, relógios, máquina fotográfica digital e armas brancas "utilizadas para o cometimento daqueles crimes".