Detido grupo que fazia chantagem através das redes sociais em Angola

A polícia angolana deteve duas pessoas por crimes de associação criminosa e chantagem nas redes sociais a dirigentes e empresários angolanos, foi esta quinta-feira anunciado."Esses dois cidadãos, munidos de telemóveis, criaram uma página no Facebook com perfil falso, onde colocaram fotos e imagens íntimas de uma jovem, procurando, 'a posteriori', contactos telefónicos de dirigentes e empresários de renome" a quem "enviaram pedidos de amizade", afirmou esta quinta-feira, Tomás Agostinho, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) angolano.Segundo o responsável, que falava esta quinta-feira em conferência de imprensa, os "pedidos de amizade eram aceites" e as vítimas trocavam "imagens íntimas" com o perfil falso.Depois, os dois detidos, que vivem em Cabinda e em Ponta Negra (República do Congo), "exerceram vários tipos de chantagem exigindo em troca do silêncio valores na ordem os 20 milhões de kwanzas" (50 mil euros).Tomás Agostinho explicou que as detenções foram posssíveis depois de uma das vítimas ter transferido mais de 4 milhões de kwanzas (10 mil euros), um "facto que permitiu a identificação, localização e detenção dos autores".No âmbito de operações realizadas durante a primeira quinzena de agosto, o SIC deteve pelo menos 47 pessoas pela prática de crimes diversos, cujos resultados e meios apreendidos foram esta quinta-feira apresentados em Luanda.