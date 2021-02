Detido homem acusado de matar e ocultar corpo de namorada após discussão por causa de galinha em Angola

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) angolano, em Benguela, deteve um homem acusado de matar a namorada e ocultar o seu cadáver, por esta, supostamente, tentar roubar uma galinha, noticia a imprensa angolana.

Segundo o porta-voz do SIC em Benguela, Vitorino Cotingo, o suspeito de 38 anos foi detido no domingo, dia da agressão, no bairro Uchi. O homem alegadamente agrediu a namorada com golpes de pau e ferro, tendo esta tido morte imediata.

O oficial de investigação criminal conta que a vítima solicitou dinheiro ao namorado, após envolvimento amoroso na residência do seu patrão, onde este trabalhava como agente de segurança privado.

Como o namorado lhe disse que nao tinha dinheiro, quis ser compensada com uma galinha, o que o homem contestou pelo facto de a galinha pertencer ao patrão, levando ao desentendimento do casal, tendo o acusado atingido mortalmente a vítima.

"Para se livrar do cadáver, este decidiu escondê-lo no quintal do patrão", disse Vitorino Cotingo, em declarações ao jornal O País.

O SIC fez na segunda-feira a reconstituição do crime e ainda não conseguiu identificar a vítima por não dispor de nenhum documento.