Detido homem com um quilo de cocaína no Aeroporto Internacional de Maputo

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Moçambique deteve um homem de 34 anos na posse de um quilo de cocaína no Aeroporto Internacional de Maputo, disse esta quinta-feira à Lusa fonte oficial.

O indiciado, de nacionalidade sul-africana, foi detido na tarde de quarta-feira após desembarcar de um voo proveniente do Brasil e a droga estava escondida na sua cintura, disse Hilário Lole.

"Ele conseguiu primeiro passar do sistema, mas demonstrou um comportamento atípico e estranho, ao tentar deslocar-se rapidamente à casa de banho, o que chamou a atenção dos oficiais no local", declarou o porta-voz do SIC, que acrescenta que a investigação preliminar indica que a droga tinha como destino a África do Sul.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos da América, sobretudo heroína oriunda da Ásia, mas as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul têm também aumentado.

Quénia e Tanzânia, países a norte de Moçambique, aumentaram a vigilância marítima nos últimos anos, empurrando os traficantes para sul, em direção à costa moçambicana, em busca de novas rotas e novos mercados, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Droga e Crime Organizado (UNODC).