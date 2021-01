Detido homem na posse de ossadas humanas no norte de Moçambique

A polícia moçambicana deteve uma pessoa na posse de ossadas humanas, exumadas do túmulo de um cemitério no distrito de Maúa, província de Niassa, no norte de Moçambique, anunciou a corporação.

O homem foi detido em flagrante transportando as ossadas numa pasta.

O suspeito e um cúmplice exumaram os ossos na noite de segunda-feira, disse hoje a porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Niassa, Mirza Maguanda, em declarações à imprensa.

"Ao aperceber-se da presença da polícia um deles fugiu e o outro foi neutralizado em flagrante na posse de seis ossos humanos", referiu a porta-voz.

A PRM avançou que decorrem investigações para averiguar denúncias sobre os possíveis compradores.

Noutros casos semelhantes, as ossadas humanas têm sido procuradas para alegadas curas milagrosas, baseadas em crenças locais.