Detido homem suspeito de matar ex-mulher e sogra com catana em Moçambique

A polícia moçambicana deteve um homem suspeito de matar a sua ex-mulher e sogra por não concordar com a separação, na província da Zambézia, no centro do país, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da corporação.

O porta-voz da polícia moçambicana na Zambézia, Sidner Lonzo, avançou que o homem, 60 anos, terá seguido a ex-esposa até à 'machamba' (horta) e "com recurso a uma faca e catana tirou-lhe a vida".

Minutos depois, chegou a mãe da vítima à horta e o homem, alegadamente, "assassinou-a também".

"Ele levou os dois corpos e tentou esconder perto de um riacho, a 15 metros do local do [crime]", referiu o porta-voz.

Segundo a polícia, a faca e catana e as roupas que o homem vestia no dia do duplo homicídio foram encontrados na sua casa, com "manchas de sangue".

De acordo com as autoridades, o suspeito retirou órgãos genitais da ex-mulher e a língua da sogra, para fins desconhecidos.

Os crimes aconteceram no sábado e o homem foi detido no domingo.