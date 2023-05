Detido jovem de 20 anos que baleou deputado cabo-verdiano em assalto na Praia

O tribunal da Praia decretou a prisão preventiva de um jovem de 20 anos, alegado autor do assalto, no sábado, em que foi baleado o deputado Manuel Moura, divulgou esta quarta-feira a Polícia Nacional de Cabo Verde.

De acordo com a informação da polícia, o suspeito foi detido no domingo, em Terra Branca, na Praia, onde reside, sendo "autor da agressão a tiro" contra aquele deputado, eleito pelo Movimento para a Democracia (MpD, no poder).

O assalto aconteceu cerca das 20:30 de sábado, quando Manuel Moura regressava a casa, também na Terra Branca.

"Depois de estacionar a viatura, [o deputado] desceu e foi surpreendido por dois indivíduos, por ele desconhecidos, de entre eles o ora detido, que anunciaram o assalto, agredindo-lhe com um tiro de pistola 'boca bedju' [de fabrico artesanal], que o atingiu na face e no peito", explica a Polícia Nacional.

O deputado foi transportado na mesma noite para o Hospital Universitário Agostinho Neto, na Praia, onde foi submetido a intervenções cirúrgicas, encontrando-se "estável e a recuperar bem".

"Feitas várias diligências o autor veio a ser localizado e detido no dia seguinte, ainda, na posse da arma do crime e das roupas que utilizava no momento de cometimento do ato", refere a Polícia Nacional, acrescentando que o suspeito foi entregue ao tribunal sob detenção e que após ter sido submetido a primeiro interrogatório foi-lhe decretada a prisão preventiva, como medida de coação.

Manuel Moura foi eleito deputado na X legislatura (2021 a 2026) nas listas do MpD pelo círculo eleitoral de Santiago Sul e integra a comissão especializada de Relações Externas, Cooperação e comunidades da Assembleia Nacional.

Na atual legislatura, a Assembleia Nacional de Cabo Verde é composta por 72 deputados, dos quais 38 do MpD.