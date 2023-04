Detido na Tanzânia fugitivo que simulou a morte em prisão na África do Sul

Um fugitivo sul-africano que fingiu a sua própria morte para escapar da prisão, causando um embaraço às autoridades, foi detido na Tanzânia, anunciou este sábado o Governo da África do Sul.

Thabo Bester, um violador e assassino condenado, escapou de uma prisão privada em Bloemfontein em maio do ano passado, mas a polícia sul-africana só tomou conhecimento da sua fuga em março deste ano.

O ministro da Justiça sul-africano, Ronald Lamola, disse este sábado que Thabo Bester foi detido na Tanzânia na sexta-feira à noite.

"Confirmamos que o fugitivo Thabo Bester e o seu cúmplice, Nandipha Maguduma, bem como um nacional moçambicano, foram detidos na Tanzânia", disse Lamola durante uma conferência de imprensa.

As autoridades prisionais pensaram que Bester tinha morrido depois de se ter incendiado atrás das grades, mas no final de março a polícia revelou que os testes de ADN tinham mostrado que o corpo carbonizado encontrado na sua cela não era o seu.

Apelidado de o "violador do Facebook", Thabo Bester atraiu as suas vítimas através das redes sociais, antes de as violar e roubar, tendo pelo menos uma das vítimas sido morta. Em 2012, foi condenado a prisão perpétua por violação, roubo e homicídio.

O ministro da Polícia, Bheki Cele, disse que os três homens foram presos na cidade de Arusha, no norte da Tanzânia, perto da fronteira com o Quénia, quando tentavam deixar o país.

As suspeitas sobre a morte de Bester foram levantadas pela primeira vez em novembro pela comunicação social local GroundUp.

Em março, a polícia abriu uma nova investigação de homicídio após uma autópsia ter revelado que o corpo encontrado na cela de Bester tinha morrido devido a traumatismo craniano, antes de ser incendiado. A identidade do corpo permanece desconhecida.