Detido suspeito de homicídio de criança de 13 anos que chocou Cabo Verde

A Polícia Judiciária cabo-verdiana anunciou esta terça-feira que o suspeito do homicídio de uma criança de 13 anos, no Sal, que chocou o país há quase 15 dias, foi detido e vai aguardar em prisão preventiva.

"A Polícia Judiciária aproveita para tranquilizar a população da ilha do Sal e do país em geral, ao mesmo tempo que reafirma a sua inteira e total disponibilidade a dar combate aos crimes que a lei lhe confere competência para investigar, informando ainda que tudo será feito com vista ao cabal esclarecimento deste caso", lê-se num comunicado divulgado hoje por aquela força de investigação policial.

De acordo com o mesmo comunicado, a detenção do suspeito, de 29 anos, na cidade de Santa Maria, foi concretizada no domingo por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Sal, com o envolvimento direto da Direção Central de Investigação Criminal, sendo suspeito da "prática de um crime de homicídio, na sua forma agravada".