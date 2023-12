Detido suspeito de ter morto jornalista moçambicano João Chamusse

A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve um cidadão suspeito de ter assassinado, na quinta-feira, o jornalista moçambicano e comentador televisivo João Chamusse, disse esta sexta-feira à Lusa fonte oficial.

"O suspeito foi detido por volta das 16h00 (14h00 em Lisboa), como resultado de uma ordem da Procuradoria-Geral da República (PGR)", afirmou Juarce Martins, porta-voz do comando provincial da PRM na província de Maputo.

O jornalista moçambicano e comentador televisivo João Chamusse, de 59 anos, foi encontrado na quinta-feira morto no quintal da sua residência, em Nsime, na provincia de Maputo, sem roupa e com um ferimento na nuca.

Segundo a PRM, os vestígios encontrados no local do crime apontam para o envolvimento do indivíduo detido, de 44 anos e que era um vizinho de João Chamusse.

" O suspeito deverá ser apresentado a um juiz a qualquer momento", acrescentou Juarce Martins, avançando que alguns pertences do jornalista foram encontrados na posse do suspeito.

O Sindicato Nacional de Jornalistas e o Conselho Superior da Comunicação Social de Moçambique lamentaram a morte de Chamusse, este último apelando às autoridades para uma investigação profunda para o esclarecimento do caso.

O Instituto para a Comunicação Social da África Austral (Misa Moçambique), uma organização não-governamental de defesa da liberdade de imprensa, convocou uma marcha pacífica para segunda-feira, uma caminhada que vai culminar com a submissão, na Procuradoria-Geral de Moçambique, de uma petição contra a "impunidade de crimes contra jornalistas em Moçambique"

Piloto comercial de formação, pela Escola Aeronáutica de Lisboa, João Chamusse era diretor editorial do jornal eletrónico "Ponto por Ponto" e comentador televisivo, caracterizando-se por uma abordagem crítica, irónica e, por vezes, cómica, sobretudo em temas de política interna.