Detidos 12 cidadãos em Angola por distribuírem áudios e vídeos para semear a insegurança

O Serviço de Investigação Criminal de Angola anunciou este sábado que foram detidos 12 cidadãos que "têm estado a financiar e a promover a disseminação" de áudios e vídeos para "semear a insegurança, o ódio e o pânico no seio das populações".

Numa nota à imprensa divulgada, o Serviço de Investigação Criminal de Angola (SIC) afirma que os processos crimes dos detidos "foram de imediato presentes ao Ministério Público, que perante a gravidade dos factos aplicou medidas de coação pessoal correspondentes", precisando que alguns dos detidos se mantêm em prisão preventiva.

O SIC indica na nota que as detenções surgiram depois de "os órgãos de Polícia Criminal, no âmbito das suas competências, terem desenvolvido um conjunto de ações operacionais que permitiram identificar indivíduos que, de forma isolada ou em grupos, têm estado a financiar e a promover a disseminação" de áudios e vídeos para "semear a insegurança, o ódio e o pânico no seio das populações".