Detidos alegados autores da morte de professor universitário angolano

O Serviço de Investigação Criminal de Angola (SIC) anunciou, este domingo, a detenção de cinco pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio do sociólogo e professor universitário angolano Laurindo Vieira.

Os supostos envolvidos no crime, quatro homens e uma mulher, foram apresentados à imprensa, no Comando Municipal de Belas, em Luanda, segundo relatou a comunicação social angolana.

Laurindo Vieira, 60 anos, era formado em sociologia e conhecido do grande público devido às suas participações como comentador televisivo.

Era reitor e professor da Universidade Gregório Semedo e membro do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

O professor universitário foi baleado à saída do banco, numa estrada do Patriota, na periferia de Luanda e a sua morte causou comoção na sociedade angolana.

As autoridades policiais desvalorizaram os sentimentos de insegurança que se seguiram à morte do reconhecido professor universitário, assegurando que a situação da criminalidade na capital angolana "é estável"

Em declarações à agência Lusa na altura, na sequência do homicídio na via pública, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional negou falta de patrulhamento em Talatona e garantiu que no local onde o docente foi baleado havia policiamento, considerando, no entanto, que a ação dos agressores foi muito rápida.