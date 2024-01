Detidos cinco suspeitos do homicídio de um comerciante na Guiné-Bissau

Um grupo de cinco homens foi detido por suspeita do homicídio de um comerciante, em dezembro, na região de Cacheu, na Guiné-Bissau, disse esta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República.

De acordo com a fonte, os suspeitos são da Guiné-Conacri, o mesmo país de onde era oriundo o comerciante, de 38 anos, alegadamente assassinado, em dezembro, na zona de Ingoré, região de Cacheu, na Guiné-Bissau.

A Procuradoria-Geral da República tornou esta quinta-feira público que a delegada do Ministério Público no Tribunal Regional de Cacheu, no norte da Guiné-Bissau, "requereu a prisão preventiva de cinco indivíduos da Guiné-Conacri presumíveis autores morais e materiais da morte do, também, conacri-guineense e comerciante, que foi degolado, em dezembro".

Segundo explica, "de acordo com a lei penal em vigor na Guiné-Bissau, estas pessoas detidas podem ser acusadas do crime de homicídio qualificado, cuja moldura penal pode ir até 25 anos de prisão efetiva".

A Procuradoria divulgou ainda que, também na região de Cacheu, foram remetidos para julgamento dois processos de crimes de violação e abuso sexual de duas menores por parte dos pais, que incorrem numa pena até 15 anos de prisão.