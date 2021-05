Detidos dois homens suspeitos de matar pai, filho e sobrinho em Luanda

Dois homens suspeitos da autoria de triplo homicídio que ocorreu na terça-feira, na capital angolana, Luanda, foram detidos, anunciou hoje o Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Segundo o diretor do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da direção geral do SIC, Manuel Halaiwa, os supostos homicidas, ambos de 29 anos, foram detidos na quarta-feira.

Em declarações à Lusa, o oficial do SIC deu conta que os dois detidos "confessaram a prática do crime" e apurou-se que "em relação ao móbil do crime, estavam em causa tentativa de roubo de valores monetários", tendo-lhes sido apreendido o telemóvel de uma das vítimas.

Os cadáveres de um homem de 51 anos, do seu filho e de um sobrinho foram encontrados na terça-feira no porta-bagagens de um carro, na centralidade do Kilamba, sul de Luanda, após familiares das vítimas reportarem o seu desaparecimento há quase uma semana.

Os supostos homicidas, assegurou ainda Manuel Halaiwa, "serão presentes ao Ministério Público para a responsabilização criminal, enquanto decorrem outras diligências".