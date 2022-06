Detidos oito suspeitos de matar a tiro menor de 13 anos em Cabo Verde

Oito indivíduos, quatro homens e quatro mulheres, foram detidos pela Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde suspeitos de matar a tiro um menor de 13 anos, no bairro da Várzea, na Praia, informou este domingo aquela força policial.

A PN cabo-verdiana informou em comunicado que o caso aconteceu na madrugada de quinta-feira, na localidade da Várzea de Campainha, mais concretamente em Madjana, cidade da Praia, onde um menor de 13 anos foi encontrado sem vida, na varanda de uma residência.

A polícia indicou que recebeu a comunicação da ocorrência, na sequência de um conflito/rixa entre indivíduos delinquentes e desencadeou um conjunto de diligências no sentido de localizar, identificar e capturar os criminosos envolvidos.

E das diligências informou que deteve oito suspeitos, sendo quatro mulheres e quatro homens, tendo sido apreendidas duas armas de fogo de fabrico artesanal, peças de vestuário, algumas com partes já queimadas por um dos envolvidos e outras lavadas, presumindo-se para limpar vestígios do crime.

Os suspeitos foram ouvidos em tribunal e quatro ficaram em prisão preventiva, enquanto os restantes ficaram como medida de coação a apresentação periódica às autoridades judiciais e policiais.

Na semana passada, a PN de Cabo Verde deteve seis suspeitos, incluindo um menor de 13 anos, de terem assassinado a tiro um agente prisional no bairro de Achada Grande Trás, também na cidade da Praia.

Cinco dos seis detidos ficaram em prisão preventiva, enquanto o menor foi internado no Centro de Socioeducativo Orlando Pantera, na Praia, que recebe menores em conflito com a lei.

Este caso de assassinato vem juntar-se a muitos outros que têm acontecido na cidade da Praia nos últimos tempos, bem como assaltos a pessoas e residências, elevando ainda mais a sensação de insegurança na capital do país, originando vários debates sobre as causas e soluções.

Desde maio, a polícia cabo-verdiana realizou quatro operações especiais de prevenção criminal em bairros da Praia, com várias detenções e apreensão de objetos, incluindo armas e munições.

O primeiro-ministro cabo-verdiano disse há uma semana que o país "não perdeu" a guerra contra a criminalidade, mas anunciou o reforço de ações, sobretudo na cidade da Praia.

"Não perdemos nada. O problema é que quando há crise, e em nenhum país do mundo não se consegue evitar situações de crime, tem-se que agir, tem-se que punir, identificar e apanhar os criminosos e levá-los à barra do tribunal e que a mão da lei seja dura, mas não podemos generalizar o nível de insegurança no país", afirmou Ulisses Correia e Silva.

O procurador-geral da República de Cabo Verde alertou em 30 de março último para o elevado número de crimes, sobretudo na Praia, e admitiu que as operações especiais de prevenção criminal são "importantes" neste contexto, apesar das aparentes dificuldades na sua operacionalização.