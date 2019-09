Detidos suspeitos de falsificar documentação oficial do Governo e universidades angolanas

A polícia angolana deteve em flagrante delito dois cidadãos que se dedicavam à falsificação de documentos de órgãos do Governo angolano, universidades públicas e privadas em posse de mais de 170 carimbos adulterados, foi esta terça-feira anunciado.Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da polícia angolana, Mateus Rodrigues, os cidadãos angolanos de 43 e 50 anos, este último considerado um dos maiores falsificadores de Luanda, foram detidos por terem sido encontrados com 175 carimbos de diversos ministérios angolanos.Os ministérios da Justiça, Saúde, Educação, Defesa, a Direcção Nacional de Viação e Trânsito e o Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão são as instituições "mais visadas" pelos falsificadores.O oficial da polícia angolana admitiu que os dois elementos detidos façam parte de uma rede de falsificadores do conhecido "Pau Grande" do Cazenga, um dos municípios mais populosos da capital angolana, assegurando investigações para encontrar outros implicados.Mateus Rodrigues garantiu ainda que a corporação vai investigar cidadãos que se socorreram aos falsificadores em busca de facilidades no tratamento de documentos."Existe um processo bastante amplo neste sentido, estão a ser tomadas várias medidas, vão sendo constatadas volta e meia documentos falsos em várias instituições, em vários concursos e o que se vai fazer é dar o devido tratamento", assegurou em declarações aos jornalistas.