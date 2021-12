Detidos três agentes da polícia moçambicana por espancar homem sem cartão de vacinação contra a Covid-19

A polícia moçambicana deteve três agentes que terão espancado um homem por não apresentar um cartão de vacinação contra a covid-19 e máscara de proteção em Manica, no centro de Moçambique, anunciou hoje a corporação.

O porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Manica, Mário Arnaça, disse, em conferência de imprensa, que os agentes terão interpelado o homem na tarde de domingo, pedindo que este apresentasse o cartão de vacinação contra a covid-19 e uma máscara.

Testemunhas contaram ao canal público Televisão de Moçambique (TVM) que os agentes terão o agredido e abandonado a vítima no local.

A vítima foi socorrida por populares para o Hospital Provincial de Chimoio.

"Esses colegas já se encontram recolhidos nos calabouços", disse o porta-voz da PRM em Manica.

Segundo a PRM, foi instaurado um processo-crime e disciplinar contra os agentes.

Moçambique tem um total acumulado de 1.945 óbitos por covid-19 e 153.787 casos.

