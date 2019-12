Detidos três jovens assaltantes considerados "extremamente perigosos" na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde deteve esta quinta-feira três jovens considerados "extremamente perigosos" e alegadamente responsáveis por assaltos violentos na cidade da Praia.

De acordo com informação da PJ, a detenção dos três suspeitos, com idades entre os 17 e os 22 anos, residentes no bairro Tira Chapéu, na Praia, foi feita por elementos da Brigada de Combate ao Banditismo, em cumprimento de mandados do Ministério Público.

São suspeitos, nomeadamente, da prática, em coautoria, de um crime de assalto à mão armada, ocorrido em 15 de outubro, num estabelecimento comercial, na localidade da Terra Branca, cidade da Praia.

"Para a prática dos crimes, os suspeitos terão feito uso de arma de fogo, obrigando a proprietária da firma a lhes entregar quantias em dinheiro da caixa registadora, telemóveis e uma mochila. Na posse dos objetos, os três assaltantes ter-se-ão posto em fuga do local do crime", descreve a PJ.

Na sequência das buscas efetuadas às residências dos suspeitos, os inspetores da PJ apreenderam no local uma arma de fogo, de calibre 6,35 milímetros, munições, telemóveis, facas, alicates e vestuários, "que se presumem terem sido utilizados no dia do assalto".

A PJ descreve os detidos como "indivíduos extremamente perigosos e que se dedicam à prática de crimes de roubo com violência sobre pessoas e de armas em diversas zonas da cidade da Praia".

Os detidos ainda serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no tribunal da Praia, para fixação das respetivas medidas de coação.