Dez detidos em Cabo Verde por homicídio de jovem de 29 anos junto a discoteca

A Polícia Judiciária cabo-verdiana anunciou esta terça-feira a detenção, na ilha de Santiago, de dez indivíduos suspeitos do envolvimento num homicídio de um jovem de 29 anos, em agosto do ano passado, junto a uma discoteca.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que as detenções, fora de flagrante delito, foram concretizadas por elementos da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas esta segunda-feira, no cumprimento de dez mandados.

Acrescenta que os dez detidos estão indiciados na sequência da investigação por crimes relacionados com o homicídio do jovem, ocorrido ao início da manhã de 01 de agosto de 2021, na localidade de Salineiro, arredores da Praia, em frente a uma discoteca local.

De acordo com a Polícia Judiciária, os dez detidos foram apresentados no mesmo dia ao Tribunal Judicial da Praia, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação pessoal, ficando a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.