Dez detidos por tumultos contra empresário em Moçambique

A polícia moçambicana anunciou esta segunda-feira que identificou uma dezena de pessoas que atacaram e vandalizaram a residência e armazéns de um empresário agrícola em Guro, que acusavam de "amarrar" a chuva, tumultos em que morreu um menor.

"Foi possível identificar alguns cidadãos, [mas], porque se tratou de fora de flagrante delito, não se efetuou a detenção dos mesmos, apenas foram conduzidos à nossa unidade, onde foram extraídos os seus dados", disse aos jornalistas o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Manica, Mateus Mindo.

O porta-voz da polícia em Manica disse, anteriormente, que os populares acusavam o empresário de ter um "produto que impede a caída de chuva".

Durante os tumultos, registados sábado, os populares atacaram em fúria - como é visível em vários vídeos amadores entretanto divulgados - a residência, armazéns e viaturas do empresário, que se dedica à comercialização de milho naquela vila, ateando-lhes fogo, o que levou à intervenção policial, que também foi atacada.

"Foi possível efetuar a apreensão de vários bens, com destaque para eletrodomésticos e mobília, bens esses que supostamente pertencem ao cidadão que viu a sua casa vandalizada", acrescentou o porta-voz da polícia.

A polícia ainda não avançou detalhes sobre a morte do rapaz com cerca de 12 anos, durante os tumultos, alegando que ainda está a investigar essas circunstâncias e também não é conhecido o paradeiro do empresário, que se colocou em fuga por temer represálias.

"Neste momento aguardamos pela localização da vítima", disse ainda Mateus Mindo.