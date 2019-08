Dez feridos e 88 famílias desalojadas devido à forte ondulação na costa angolana

A forte ondulação, que afeta a costa angolana desde a última semana, provocou ferimentos em 10 pessoas e 88 famílias ficaram desalojadas, informou esta quinta-feira o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros de Angola.Segundo o porta-voz da Proteção Civil angolana, Faustino Miguêns, as fortes ondas danificaram uma embarcação de pesca artesanal em Luanda, na ilha do Cabo, deixando gravemente ferido o seu ocupante, e destruirão parcialmente seis restaurantes.Faustino Miguêns referiu que outras nove pessoas ficaram feridas no município do Porto Amboim, província do Cuanza Sul, também afetadas pela forte ondulação que se registou na madrugada de esta quinta-feira.Segundo o responsável do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, em algumas zonas da costa angolana as ondas atingiram cerca de dois metros de altura, acompanhadas de fortes ventos.Já na orla marítima da comuna de Chamume, município de Baía Farta, província de Benguela, 88 famílias ficaram desalojadas devido às calemas (ondulação forte), registando-se, ainda, o desaparecimento de 87 canoas artesanais, três chatas a motor e 357 redes de pesca.