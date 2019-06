Dez mortos e 23 feridos em acidentes de viação no fim de semana em Luanda

Um total de 25 acidentes de viação provocaram dez mortos e 23 feridos, durante o fim de semana, na província de Luanda, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela polícia.De acordo com os dados do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, relativamente à sinistralidade rodoviária, foram causados prejuízos avaliados em mais de 13 milhões de kwanzas (cerca de 39 mil euros), tendo ainda sido aplicadas 118 multas e apreendidas 15 viaturas e 33 motorizadas por infrações ao Código de Estrada.No mesmo período, a polícia deteve 151 cidadãos suspeitos da prática de diversos crimes e apreendeu 14 armas de fogo e um engenho explosivo, do tipo granada F1.