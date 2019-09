Dezasseis pessoas morreram no meio de uma multidão que saiu de forma desordenada de um comício eleitoral em Nampula, principal cidade do Norte de Moçambique, disse à Lusa fonte da organização do evento.O incidente aconteceu ao princípio da noite, pelas 17h30 (menos uma hora em Lisboa), após um comício da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) dirigido pelo candidato à Presidência de República e atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, no Estádio 25 de Junho, em Nampula.Além das mortes, há vários feridos encaminhados para o hospital daquela capital provincial, referiu a mesma fonte.O porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) confirma o incidente, mas remeteu detalhes para quinta-feira.