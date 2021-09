Dezassete tripulantes foram resgatados de um barco português que naufragou, na manhã de quarta-feira, no porto de uma cidade argelina.

Segundo o Serviço de Proteção Civil deste país do Norte de África, o barco estava a navegar perto da costa quando foi alvo de um golpe de mar.

A água terá infiltrado no motor do ‘Ivan Madera’ (nome da embarcação de carga), fazendo com que a mesma adornasse.

Foi necessário proceder ao resgate dos 17 tripulantes do interior do barco.

Não há registo de ferimentos graves.