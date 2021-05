Dezenas de crianças raptadas por homens armados numa escola na Nigéria

Várias dezenas de crianças foram raptadas por homens armados numa escola muçulmana no centro-norte da Nigéria este domingo, num ataque que matou uma pessoa e feriu outra, o último de uma vaga de eventos semelhantes que cresce no país.

O número exato de crianças raptadas não era ainda claro esta manhã, mas cerca de 200 estavam na escola Salihu Tanko, no estado do Níger, na altura do ataque no domingo à tarde.

Muitas crianças conseguiram escapar, mas os raptores "levaram mais de 100 estudantes e deixaram aqueles que consideravam demasiado pequenos, os de 04 a 12 anos", disse um funcionário da escola em declarações à agência France-Presse, sob condição de anonimato.