Dezenas de trabalhadores estrangeiros que tentaram fugir da vila de Palma, no norte de Moçambique, atacada por militantes islâmicos, terão sido mortos numa emboscada ou estão desaparecidos, disseram este domingo fontes de segurança locais à rádio Voz da América, adiantando que a operação de evacuação, em que ficou ferido um português, foi “um desastre total”.





A operação de retirada dos trabalhadores estrangeiros que estavam refugiados no Hotel Amarula Palma deveria ter contado com cobertura aérea por parte de helicópteros de uma empresa de segurança sul-africana, mas os pilotos constataram que os barcos que deviam receber os fugitivos na praia não se encontravam no local. Mesmo assim, os trabalhadores decidiram empreender a fuga numa coluna de 17 veículos, que foi emboscada mal deixou o hotel. Apenas sete veículos conseguiram chegar à praia, presumindo-se que os restantes tenham sido destruídos e os ocupantes, entre 40 e 50 pessoas, “terão sido mortos ou estão desaparecidos”. Na emboscada ficou ferido um português, que já foi transferido de avião para Joanesburgo para receber tratamento. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou ontem com a mulher deste trabalhador, tendo confirmado que os ferimentos são “menos graves” do que se temeu inicialmente.