Dezenas de milhares de pessoas afetadas pelas intempéries no Quénia

Dezenas de milhares de pessoas foram afetadas no Quénia por fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terra, que também perturbaram os serviços de carga no porto de Mombaça, disseram este domingo as autoridades.

O Corno de África sofreu chuvas intensas e inundações repentinas nas últimas semanas, ligadas ao fenómeno climático El Niño, que causaram dezenas de mortes, incluindo pelo menos 46 no Quénia.

Cerca de 80 mil famílias quenianas foram afetadas "e este número aumenta todos os dias", disse o vice-presidente, Rigathi Gachagua, em comunicado.