Direção da UNITA endereçou "carta urgente" ao Presidente angolano

A direção da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) endereçou esta quarta-feira uma carta com caráter de urgência ao Presidente angolano, João Lourenço, divulgou o porta-voz do maior partido da oposição angolana.Segundo Alcides Sakala, hoje de manhã a direção do partido esteve reunida no Cuito, capital da província do Bié, onde se encontra desde terça-feira para a receção dos restos mortais do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, para analisar a evolução dos últimos acontecimentos relativamente ao programa das exéquias.Alcides Sakala disse que o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, enviou na manhã de hoje "uma carta com caráter de urgência" ao chefe de Estado angolano, mas não avançou qual o seu conteúdo."Mantemos o nosso programa das exéquias do Doutor Jonas Savimbi, conforme anunciado. Houve uma pequena alteração. Esta noite por volta das 20:00 o presidente da UNITA vai presidir a uma vigília na cidade do Huambo", salientou.Ainda hoje, uma delegação dirigida por Ernesto Mulato, a mesma que esteve no Luena, capital da província do Moxico, no princípio deste ano por ocasião da exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi, parte do Cuito para o município do Andulo, onde o Governo depositou, na terça-feira, as ossadas do fundador da UNITA.Os restos mortais de Jonas Savimbi, morto em 22 de fevereiro de 2002 na província do Moxico, leste de Angola, e onde esteve sepultado por 17 anos, estão agora depositados numa unidade militar no Andulo, conforme anunciou o Governo na terça-feira, depois de divergências com o partido e a família.De acordo com o programa do partido e da família, os restos mortais deveriam ter sido entregues no Cuito, para dar seguimento às atividades de homenagem, que culminam com a cerimónia de deposição dos restos mortais em Lopitanga, a 30 quilómetros do Andulo, no sábado.