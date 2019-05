Diretor-adjunto do FMI inicia esta quarta-feira visita oficial a Cabo Verde

O diretor-adjunto do Fundo Monetário Internacional (FMI), Tao Zhang, inicia esta quarta-feira uma visita oficial a Cabo Verde, onde irá realizar mais uma consulta anual, anunciou o executivo cabo-verdiano.Segundo uma nota do Governo cabo-verdiano, "as relações do país com o FMI vêm assumindo várias modalidades ao longo dos anos, estando neste momento resumidas às consultas anuais".O executivo considera que "a melhor forma de aprofundar as relações com o FMI é através de um programa suportado pelo Policy Coordination Instrument (PCI)", com vista a "um envolvimento mais efetivo do FMI, tendo em vista garantir a estabilidade económica e, ao mesmo tempo, promover a aceleração do crescimento económico e do emprego - condição indispensável à redução da pobreza nas suas várias manifestações"."Nos últimos anos, Cabo Verde tem dado passos firmes no sentido de assegurar a estabilidade macroeconómica e promover o crescimento sustentável, com suporte dos parceiros de desenvolvimento, entre os quais, o FMI", segundo o Governo cabo-verdiano.Nesta visita a Cabo Verde, Tao Zhang e a sua delegação vão cumprir "um intenso programa de contactos com as autoridades nacionais", entre as quais o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, o secretário de Estado das Finanças, deputados e representantes do setor financeiro.Tao Zhang estará em Cabo Verde até sábado.