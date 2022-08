O Diretor-Geral da Fundação Eduardo dos Santos (FESA), João de Deus, desmaiou este domingo durante o funeral do ex-presidente de Angola.João de Deus estava já no final do discurso de homenagem a José Eduardo dos Santos, quando acabou por perder os sentidos. O homem foi de imediato assistido e retirado por médicos.O Diretor da FESA foi levado de ambulância para um hospital de Luanda.