Diretor das operações da Cruz Vermelha visita Cabo Delgado

O diretor das operações do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) vai efetuar, a partir de quinta-feira, uma visita de trabalho à província de Cabo Delgado para avaliar a situação humanitária, indica um comunicado de imprensa da organização.

A visita de Dominik Stillhart à província de Cabo Delgado durará três dias e, além de avaliar as necessidades humanitárias das populações deslocadas devido ao conflito armado, o diretor da CICV vai manter encontros com as autoridades de Pemba, bem como acompanhar as atividades da organização naquela província do Norte de Moçambique.

"A falta de acesso a água potável e saneamento tornou-se uma grande preocupação humanitária e pode acarretar consequências significativas para a saúde pública", disse Dominik Stillhart, citado no documento.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3100 mortos, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, segundo as autoridades moçambicanas.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.