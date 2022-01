Diretor do África CDC diz que todos os conflitos dificultam ações humanitárias

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana relativizou esta quinta-feira declarações do diretor-geral da OMS sobre a crise na região etíope de Tigray, lembrando que todos os conflitos dificultam as intervenções humanitárias.

"Como em todas as regiões em conflito, é muito difícil qualquer intervenção. Não é apenas na região de Tigray. Em todas as partes do continente que vivem crises ou instabilidade ou insegurança torna-se extremamente difícil [intervir]", disse John Nkengasong.

O diretor do África CDC, organização sediada na capital da Etiópia, respondia assim a uma pergunta dos jornalistas sobre declarações do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que na quarta-feira classificou como um "insulto à humanidade" o bloqueio da ajuda humanitária em Tigray, que disse ter provocado um verdadeiro "inferno", único no mundo.