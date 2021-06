Distrito de Nampula em Moçambique acolhe 16 mil alunos que fogem da violência

Cerca de 16 mil alunos do primeiro ao 12.º ano de escolaridade de escolas de Cabo Delgado, norte de Moçambique, foram integrados em estabelecimentos do distrito de Nampula, anunciaram as autoridades.

Os alunos fazem parte dos 714.000 deslocados devido aos ataques de grupos armados àquela região nortenha de Moçambique, parte dos quais fugiu em direção a sul para Nampula, capital provincial.

O acolhimento das crianças e jovens faz com que Nampula precise de 89 novas salas de aula, referiu o administrador do distrito, Alfredo Matata, citado hoje pelo jornal Notícias.