Docente universitário encontrado morto nos arredores de Maputo

Um docente universitário e membro do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique foi encontrado morto na sexta-feira em Marracuene, arredores da capital, Maputo, disse este sábado à Lusa fonte policial.

Carvalho Ecole, que também era docente universitário, estava desaparecido desde segunda-feira e foi encontrado morto na sua viatura em Marracuene, a 27 quilómetros do centro da capital, disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Maputo, Fernando Manhiça.

"Estamos a investigar para apurar o que realmente aconteceu", acrescentou.

A família acredita que se tratou de um homicídio, tendo em conta visíveis sinais de tortura, referiu o filho, Filipe Theodor, citado pelo canal televisivo STV.

Fontes do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique consultadas este sábado pela Lusa disseram que a vítima desapareceu do seu local de trabalho deixando todos os seus pertences no escritório na segunda-feira.

Doutorado em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras, no Brasil, Carvalho Ecole morreu no mesmo ano em que recebeu duas distinções, no Brasil e em Moçambique, relativas às suas pesquisas.