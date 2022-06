Febre do caracol: Doença já matou 56 milhões de mulheres e crianças em África

Precious Kaubula, afirma que este "é um grande problema".

Uma nova doença com o nome "febre do caracol" está a manifestar-se em África, sendo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que já hajam 56 milhões de mulheres e crianças infetadas.O parasita, que sai do caracol enquanto está dentro de água, estranha-se no corpo de pessoas do sexo feminino e produzem ovos que podem ser fatais, segundo o jornal The Telegraph.O vírus "desencadeia uma doença chamada esquistossomose genital feminina (FGS), conhecida como a 'febre do caracol'", segundo a OMS.De acordo com o jornal britânico, os parasitas "põem ovos no colo do útero das mulheres" bloqueando as trompas de Falópio. Esta situação pode levar à infertilidade ou a uma gravidez deslocada.Pior ainda, o parasita pode levar mesmo à morte da vítima, que fica mais frágil e propicia a contrair HIV e cancro do colo do útero e bexiga, frisa o The Telegraph.O líder técnico da OMS na Zâmbia,