Doença por identificar mata em menos de um mês 20 crianças na província de Cabinda

Uma doença ainda por identificar matou, em menos de um mês, pelo menos 20 crianças, na aldeia de Cacata, comuna de Tando Zinze, província angolana de Cabinda, informaram esta terça-feira as autoridades sanitárias locais.

Segundo o diretor provincial de Saúde de Cabinda, Rúben Buco, o alerta foi dado pelas autoridades tradicionais e profissionais de saúde local, tendo sido já criada uma equipa multidisciplinar para investigar os casos.

"Recebemos uma notificação que na comuna de Tando Zinze, numa localidade específica, num intervalo muito curto, registou-se, desde o dia 21 do mês transato até sábado último, 20 óbitos", referiu Rúben Buco, em declarações à rádio pública angolana.

O responsável da Saúde em Cabinda frisou que a equipa multidisciplinar, de vigilância epidemiológica, é composta por epidemiologistas cubanos, pediatras, peritos de saúde pública e da rede laboratorial, "para 'in loco' deslocarem-se ao terreno no sentido de fazerem o levantamento real dessas evidências".

Rúben Buco apelou à população a procurarem as unidades sanitárias em qualquer evidência de um quadro clínico ou de sinal e sintoma de doença, porque as informações que têm dão conta que muitas das crianças chegaram aos hospitais "com um quadro praticamente terminal".

"Já com o último suspiro, quer dizer que há um processo evolutivo, no percurso da doença buscaram tratamento de outras formas e depois no estádio crítico recorreram às unidades competentes para poder dar resposta e debelar a situação", acrescentou.