Dois arguidos acusados de tráfico de droga com "ramificações internacionais" em Moçambique

A Procuradoria da província de Maputo, sul de Moçambique, deduziu acusação por tráfico de droga contra um moçambicano e um tanzaniano, pertencentes a uma rede com "ramificações internacionais", referiu esta quinta-feira a entidade.

"Os arguidos fazem parte de uma organização criminosa, com ramificações internacionais, que se dedica ao transporte, armazenamento e venda de droga, dentro e fora do país, com destaque para a África do Sul", refere, em comunicado, a Procuradoria da província de Maputo.

Os visados foram detidos após uma denúncia sobre a existência de droga numa casa no bairro de Campoane, distrito de Boane, província de Maputo.

A residência estava arrendada por um cidadão estrangeiro que se encontra a monte, avança a nota.

Um outro estrangeiro evadiu-se da cadeia, após ter sido detido no âmbito do mesmo processo, acrescenta o comunicado.

Na sequência da investigação ao caso, as autoridades apreenderam 22 viaturas, duas embarcações e dinheiro no valor de mais de 9,6 milhões de meticais (136.500 euros).

Moçambique é descrito em vários relatórios internacionais como uma rota ativa de tráfico de droga em trânsito para vários pontos do mundo.