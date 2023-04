Dois ataques no Burkina Faso matam 42 soldados e auxiliares civis

Dez soldados e 32 auxiliares civis do Exército do Burkina Faso foram mortos no sábado e domingo em dois ataques no norte do país, que declarou uma "mobilização geral" contra a violência de grupos fundamentalistas islâmicos.

No sábado, um "destacamento militar e de Voluntários para a Defesa da Pátria [VDP, auxiliares civis do exército] foi alvo de um ataque por homens armados não identificados" por volta das 16h00 (17h00 em Lisboa), perto de Aorema, a cerca de 15 quilómetros de Ouahigouya, capital da região do Norte, de acordo com um comunicado das autoridades, divulgado no domingo.

O exército afirmou que "o número de mortos é de 40 combatentes" - "oito soldados e 32 VDP" - e acrescentou que "pelo menos 50 terroristas" foram "neutralizados" em "resposta", em particular por via aérea.