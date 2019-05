Dois bebés encontrados dentro de saco de plástico durante limpeza de rio no Quénia

"tendência preocupante".





As autoridades do Quénia avançam que foram encontrados os corpos de dois bebés durante a limpeza de um rio na capital do país, em Nairobi. Os corpos estavam dentro de sacos de plástico e um deles ainda estaria vivo quando foi encontrado, mas acabou por não resistir.De acordo com informação avançada pela BBC, esta é a oitava vez que num espaço de poucos meses são encontrados corpos de bebés no rio.A mesma fonte garante que as autoridades acreditam que os corpos encontrados correspondem a dois irmãos gémeos.Mike Sonko, governador de Nairobi, já pediu uma investigação sobre aquela que considea ser umaRecorde-se que o rio de Nairobi está bastante poluído e atravessa uma das maiores favelas da cidade.