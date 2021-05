Dois detidos na Praia após homicídio em confronto entre grupos rivais

Um confronto entre "dois grupos rivais" do centro da capital cabo-verdiana terminou com o homicídio de um homem de 32 anos e dois outros detidos, suspeitos da autoria do crime, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde.

Em comunicado, a PJ referiu que o homicídio ocorreu no domingo e que as detenções foram realizadas terça-feira, na Achada de Santo António, por elementos da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Inicialmente foi detido um primeiro suspeito, de 19 anos.

"Ainda na sequência do mesmo crime, foi detido, em flagrante delito, um segundo indivíduo, de 27 anos, por ter sido encontrado na posse de uma arma de fogo que terá sido retirado do local, adulterando assim o cenário de crime", esclareceu a PJ.

Os detidos foram, entretanto, presentes ao Tribunal da Comarca da Praia, para primeiro interrogatório judicial e fixação das medidas de coação, tendo ficado um deles em prisão preventiva, enquanto suspeito da autoria material do homicídio, e com apresentações periódicas às autoridades o segundo, por ter sido encontrado na posse de arma de fogo.