Dois distritos no norte de Moçambique declaram surto de cólera

As autoridades de saúde moçambicanas declararam um surto de cólera em mais dois distritos, Mocímboa da Praia e Mueda, província de Cabo Delgado, doença que desde setembro já provocou 141 mortos em todo o país.

De acordo com fonte do Ministério da Saúde citada pela imprensa local, a declaração de surto foi feita após confirmada a presença local do agente causador da doença, sendo que no total da província de Cabo Delgado, norte do país, segundo dados recolhidos esta segunda-feira pela Lusa, já se registaram desde setembro do ano passado 1.168 casos, com três mortos, numa taxa de letalidade de 0,3%.

Uma epidemia de cólera provocou em Moçambique, desde setembro passado, 141 mortes em dez províncias e na cidade de Maputo, entre 33.453 casos diagnosticados, dos quais 22.748 tiveram que ser internados, segundo dados atualizados até 24 de julho pelo Ministério da Saúde e consultados esta segunda-feira pela Lusa.