O Fundo Monetário Internacional (FMI) e um grupo de 12 países africanos alertou esta segunda-feira que a dívida pública na África subsriana agravou-se para níveis acima de 60% e que dois terços da região está com endividamento excessivo.

"O impacto das múltiplas crises, o abrandamento do crescimento económico e a depreciação das taxas de câmbio está a alargar os défices orçamentais em muitos países na região e a evidenciar as vulnerabilidades preexistentes", lê-se na declaração da diretora executiva do FMI e o presidente do grupo africano, o primeiro-ministro de Cabo Verde.

"O rácio de dívida sobre o PIB está agora, em média, acima dos 60%, um nível registado pela última vez no princípio dos anos 2000, o que levanta preocupações sobre a sustentabilidade da dívida em muitos países", lê-se ainda na declaração assinada por Kristalina Georgieva e Olavo Correia, na qual se dá conta que "quase dois terços dos países de baixo rendimento da região estão com elevado riscou ou já em situação de sobreendividamento [debt distress, no original em inglês] em 2022".