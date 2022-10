Dois feridos graves com munição que explodiu em campo agrícola de Moçambique

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade depois de usarem uma parte de armamento explosivo, que encontraram num campo agrícola, para reparar uma enxada, no domingo, no centro de Moçambique, anunciou esta segunda-feira a polícia.

"A enxada não estava bem fixa no cabo" e, ao procurarem algo para a segurar, os dois homens, de 22 e 37 anos, "depararam-se com uma munição de uma arma de fogo, ainda não especificada", que inadvertidamente apertaram, lê-se em comunicado daquela força de segurança.

"A munição explodiu, ferindo um na perna e nas mãos e outro na barriga e costelas", acrescentou.

O incidente aconteceu em Matsinho, distrito de Vanduzi e as vítimas estão internadas no Hospital Provincial de Chimoio, capital provincial de Manica.

A polícia remeteu mais esclarecimentos para uma conferência de imprensa a realizar ainda esta segunda-feira.