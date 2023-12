Dois fiscais do parque de conservação moçambicano mortos por caçadores furtivos

Dois fiscais do Parque Nacional da Gorongosa (PNG), em Sofala, foram baleados e mortos por um grupo de quatro caçadores furtivos naquela área de conservação do centro de Moçambique, disse esta terça-feira à Lusa a polícia.

O crime ocorreu na manhã da última sexta-feira, no distrito de Muanza, quando os caçadores furtivos "abriram fogo" contra os fiscais ao serem interpelados durante a fiscalização do parque, disse Dércio Chacate, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Sofala.

Os dois fiscais, de 24 e 28 anos, morreram no local, referiu o porta-voz.

A polícia avançou que foi identificado pelo menos um dos autores dos disparos, mas está ainda foragido, assim como os outros integrantes do grupo de caçadores furtivos.

O Parque Nacional da Gorongosa é hoje uma das principais áreas de conservação de Moçambique, com uma grande variedade de vida selvagem.

Localiza-se na província de Sofala, na extremidade sul do Vale do Rift do leste africano, com uma área de cerca de 4.000 quilómetros quadrados, o parque foi dilacerado entre 1977 e 1992 pela guerra civil que se seguiu à independência de Moçambique.

Em 2008, a fundação do milionário e filantropo norte-americano Greg Carr assinou com o Governo moçambicano um acordo de gestão do parque por 20 anos - prolongado-o por outros 25 anos em 2018 - que tem levado à sua renovação em várias frentes, com projetos sociais aliados à conservação e com o número de animais a crescer de 10 mil para mais de 102 mil.