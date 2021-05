Dois médicos e quatro enfermeiros portugueses chegam hoje a Cabo Verde para ajudar hospitais a combater a Covid-19

Dois médicos e quatro enfermeiros do INEM chegam hoje a Cabo Verde, onde vão reforçar a capacidade de resposta à covid-19 dos hospitais centrais, localizados nas ilhas de Santiago e São Vicente, segundo fonte oficial.

De acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, trata-se de duas equipas que vão trabalhar nos hospitais centrais na cidade da Praia, ilha de Santiago, e no Mindelo, em São Vicente.

As equipas são coordenadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), através do Portuguese Emergency Medical Team (PT EMT), na sequência da missão de avaliação portuguesa que esteve naquele país entre os dias 05 e 12 de maio.