Dois militares desaparecidos após naufrágio durante cheias em Moçambique

Dois militares que prestavam apoio à população durante as cheias no sul de Moçambique desapareceram após o naufrágio de uma embarcação, anunciou esta quinta-feira a rádio estatal.

O barco da proteção civil fazia a avaliação das cheias no rio Incomáti, no distrito da Manhiça, província de Maputo e naufragou na quarta-feira com quatro pessoas a bordo.

Dois funcionários do governo distrital foram resgatados pela população e recebem cuidados médicos, enquanto as buscas continuam para encontrar os dois militares.

A embarcação foi recuperada depois do incidente que aconteceu quando a equipa fazia a avaliação de uma travessia, agora submersa.

O rio Incomáti é um dos que transbordou no sul de Moçambique nas últimas semanas devido à chuva forte.

O país está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Este ano milhares de pessoas já foram afetadas pelas intempéries.

As mais graves foram a tempestade Chalane, no final do ano, e o ciclone Eloise, em janeiro, com um balanço oficial total de 19 mortos, mas relatos de autoridades locais apontam para o dobro.