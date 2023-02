Dois moçambicanos condenados a seis penas de prisão perpétua e mais 132 anos na África do Sul

Um tribunal sul-africano condenou dois homens moçambicanos a seis penas de prisão perpétua agravada com mais 132 anos de prisão efetiva por múltiplos crimes, anunciou esta sexta-feira a Polícia Sul-Africana (SAPS, na sigla em inglês).

"A pesada sentença foi proferida contra dois condenados, Felisberto Joad Mohache e Tahir Mhenambe, ambos de nacionalidade moçambicana, por envolvimento em múltiplos crimes, pelo Tribunal de Magistrados de Evander", na quinta-feira, disse na noite desta sexta-feira a SAPS, em comunicado a que a Lusa teve acesso.

O tribunal distrital de Evander, província sul-africana de Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique, condenou os dois homens por vários crimes cometidos em 2018, incluindo "três homicídios, três sequestros, e três roubos".

Os dois condenados foram detidos, juntamente com mais dois suspeitos, após o assassinato de três pessoas, e o roubo dos respetivos veículos entre as localidades de Evander, Standerton e Perdekop, leste do país, que posteriormente foram recuperados em Piet Retief e Dagga, explicou a polícia sul-africana.

"Dois dos quatro suspeitos morreram enquanto estavam sob custódia policial e os restantes dois foram condenados a três penas de prisão perpétua pelos três crimes de assassinato cada um, 45 anos de prisão efetiva por três crimes de roubo agravado cada, 15 anos de prisão efetiva por três crimes de sequestro cada e seis anos de prisão efetiva por três crimes de obstrução à justiça cada um", referiu a SAPS.