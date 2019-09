Dólar vai chegar ao final do ano a valer mais de 405 kwanzas

O departamento de estudos económicos do sul-africano Banco Standard prevê que o dólar aumente de valor face ao kwanza, chegando ao final do ano a valer 405,25 kwanzas, refletindo um aumento de 3% por mês."Os preços do petróleo desceram da barreira psicológica dos 60 dólares pela primeira vez em mais de seis meses, e se continuarem assim por um período longo isso pode amplificar as pressões de liquidez de moeda externa em Angola e da balança de pagamentos, levando o banco central a tolerar uma desvalorização mais acentuada do kwanza", escrevem os analistas.No relatório de agosto sobre os mercados financeiros africanos, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas do departamento de pesquisa deste banco sul-africano antecipam que é possível que o Banco Nacional de Angola mantenha a taxa de juro de referência nos 15,5% por mais algum tempo."Embora esta manutenção dos valores pareça alinhada com a convicção de que a inflação deverá fechar o ano perto da meta dos 15%, vemos a inflação a cair muito lentamente", dizem os analistas, lembrando que a inflação teve um crescimento médio mensal de 1,1% na primeira metade deste ano, o que é metade da subida durante o mesmo período do ano passado."Isto permitiu que a inflação tenha abrandado para 17,3% em junho em Luanda face ao período homólogo de 2018 e para 16,9% a nível nacional, mais baixo que os 20,2% e 19,5%, respetivamente, registados durante o mesmo período de 2018", concluem os analistas na parte dedicada a Angola.